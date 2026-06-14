Ministro de Seguridad visitó a carabineros heridos en procedimientos y anunció urgencia a dos proyectos

14 jun. 2026 - 17:13 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, visitó en la presente jornada a dos carabineros heridos en procedimientos policiales y anunció urgencia a proyectos de su cartera para esta semana.

La autoridad se refirió a los hechos a través de su cuenta de X, donde también mostró una foto de su cita con los lesionados.

¿Qué dijo el ministro?

“Hoy visitamos en el Hospital de Carabineros a los cabos segundos Rodrigo Ruiz y Salomón Alcayaga, ambos hospitalizados con lesiones graves. Rodrigo fue atropellado mientras participaba en la detención de un imputado por violencia intrafamiliar, y Salomón resultó gravemente herido en un accidente de tránsito”, dijo para comenzar.

En la misma publicación, añadió que “a ellos y sus familias les expresamos todo nuestro respaldo y nuestros deseos de una pronta recuperación. Detrás de cada uniforme hay una persona, una familia y una vocación de servicio que Chile debe cuidar”.

Además, hizo un anuncio: “Ese respaldo debe traducirse en acciones concretas. Esta semana daremos urgencia a dos proyectos para aumentar las penas por atentados contra carabineros y extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios de franco”.

Para cerrar, expuso que “protegeremos con firmeza a quienes trabajan por la seguridad de todos”.