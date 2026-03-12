Kast afirma que la construcción de la zanja en el norte comenzará "lo más pronto que podamos"

12 mar. 2026 - 21:15 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, Meganoticias Prime conversó con el Presidente José Antonio Kast, quien el pasado miércoles 11 de marzo asumió la presidencia de la República.

En una entrevista con el periodista Juan Manuel Astorga, el mandatario abordó las primeras 24 horas en el gobierno y se refirió a algunas de las medidas que tomará su administración.

Zanja en el norte

Al ser consultado sobre cuándo comenzará la contrucción de la zanja que prometió en la zona norte del país para evitar el ingreso irregular de inmigrantes, el mandatario respondió: "lo más pronto que podamos".

"Lo que hemos pedido primero al Ejército que nos haga un informe de cuál es su capacidad operativa en personal y equipamiento, para ver si hay que complementarlo con otras inversiones, pero lo antes que podamos vamos a dar señales claras para cerrar la frontera", expuso.

Auditorías al Estado

Sobre las auditorías que instruyó realizar al Estado por la administración anterior, indicó que "me encantaría decir que está todo bien, pero los errores se pueden dar y las infracciones también, y nada mejor que conocer bien lo que está pasando, tener un buen diagnóstico para aplicar la solución".

Respecto si tuvo alguna sospecha para pedir este procedimiento, sostuvo que "ya hemos tenido muchas luces de alerta de entes que realizan análisis financiero que nos dicen que la situación fiscal es más compleja de lo que podríamos haber imaginado y es algo que diría que el ministro de Hacienda había previsto, pero ahora queremos con la información concretar analizarlo todo".

"El que nada hace nada teme, así que yo creo que nadie debería tener problemas en que se audite todo, y creo que haría muy bien al gobierno que pasó que se acredite que todo esté bien", aseveró.

¿Bachelet a la ONU?

En cuanto a si ya tomó la decisión sobre si apoyará la postulación de Michelle Bachelet a la presidencia de la ONU, señaló que "estoy avanzando en ella, y mirando lo mismo que planteé antes. Que esta es una decisión no solamente por el honor de que alguien dirija la organización de Naciones Unidas y que sea una compatriota, expresidenta, sino qué es lo que buscamos para la ONU".

Sobre valoración de María Corina Machado a la candidatura de Bachelet, afirmó que "yo estoy recogiendo todas las opiniones, pero siempre preguntando cuál es el cambio real que va a tener Naciones Unidas. Porque durante años vimos una situación muy compleja en Venezuela, hemos visto lo que ocurre en Cuba, vemos situaciones graves en Nicaragua y vemos el desastre que ha ocurrido Haití. ¿Queremos seguir con lo mismo o queremos cambiar?".

¿Apoyará el cable chino?

Kast no confirmó que su gobierno seguirá impulsando el cable Chile-China Express. "Lo que vamos a hacer es solicitar acelerar el término del cable Humboldt... Todos en el fondo quieren esa conectividad y la necesitamos urgente".

"Dentro de la auditoría también aparecerá no solamente temas económicos, sino de gestión, de porque una concesión en algunos casos se acelera, como ocurrió aquí, y en otras duerme el sueño del justo", agregó.

De todos modos, aclaró que espera que este tema, y su buena relación con Estados Unidos, no afecte las relaciones comerciales con China.

Ley de 40 Horas

Respecto a la ley que reduce la jornada laboral, aseguró que "nosotros hemos dichos que no vamos a afectar derechos adquiridos, pero hay una situación de cómo se aplica en el tiempo, y la Dirección del Trabajo ha hecho una función de colegislador, que creemos que a veces excede lo que debiera hacer la Dirección del Trabajo a través de dictámenes. Hay leyes, hay reglamentos y nosotros vamos a procurar todo lo que sea necesario para el pleno empleo".

"Nosotros no vamos a pasar a llevar la ley, pero sí queremos ver cómo se implementa y cómo potenciamos el trabajo y la preparación de las personas para adecuarse a la nueva realidad laboral", afirmó.

Proyecto de Sala Cuna Universal

El pasado miércoles la presidenta del Senado, Paulina Núñez, pidió que se aprobara en 90 días la ley de Sala Cuna Universal.

El Presidente explicó que "tenemos que hacer un análisis financiero, porque claramente los números que analizamos antes en el proyecto de gobierno no nos daban, y una cosa es lo que uno escribe y lo otro es lo que se concreta. Y claramente el análisis que se hizo de los números no consideraba ciertos factores que nos aparecen fundamentales y todo eso lo vamos a analizar".

"Es un compromiso que nosotros asumimos, pero hay que ver el tiempo, la realidad y eso complementarlo con los ajustes fiscales. Hay cosas que pueden llegar a ser impopulares, pero hay que hablar con la verdad. Si no tenemos los recursos ahora tendrá que hacerse un poco más adelante. Y eso no es que vayamos a fallar, es ser realistas", añadió.

¿Qué decía la carta que le entregó Boric?

Al ser consultado qué decía la carta que le entregó el expresidente Gabriel Boric en el cambio de mando, señaló que "es un contenido profundo, de mirada de futuro y de alguien que ejerció el mando de la nación por cuatro años y quiere compartir experiencia y yo lo valoro, pero lo voy a tener ahí".

Vivir en La Moneda

Cuando le preguntaron cuánto es el ahorro fiscal por vivir en La Moneda, detalló que "si partimos solo en la línea de arriendo, depende del tipo de vivienda que se arrienda; si lo miramos en molestia para los ciudadanos, si es que yo siguiera viviendo en mi casa y me viniera desde Buin hasta Santiago eso también es un ahorro en calidad de vida para muchos ciudadanos. Por lo tanto es una señal. A lo mejor el monto es pequeño pero son señales como esas las que van cambiando las conducta de las personas".

"Almorzar en el casino (de La Moneda), quiero decirlo, que es una gran cosa", sostuvo.

Este jueves el diputado Daniel Manouchehri afirmó que oficiará a la Contraloría debido a que la Primera Dama sirvió la comida en el casino sin los implementos adecuados. A esto Kast respondió: "viva la libertad".

"Yo almorcé al menos ahí. Debo decir que la comida es exquisita y espero seguir yendo todas las semanas al casino para compartir con distintos tipos de personas, porque hay algunas que pueden estar contentas y otras no tan contentas de que el presidente esté almorzando ahí en el casino", añadió.

