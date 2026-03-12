Google Maps revoluciona con "Ask Maps": La función que permitirá descubrir miles de datos sobre los lugares

12 mar. 2026 - 21:10 hrs.

Google Maps prepara uno de los cambios más importantes de su historia con la llegada de Ask Maps, una función que permitirá a los usuarios interactuar con la plataforma como si se tratara de un chatbot. La herramienta abre paso a una nueva forma de búsqueda conversacional basada en lenguaje natural.

En términos simples, Ask Maps permite hacer preguntas complejas, recibir respuestas contextualizadas, precisas y accionables, todo gracias a Gemini AI, el modelo de inteligencia artificial más avanzado de Google.

El sistema combina las capacidades de razonamiento y generación de Gemini con la enorme base de datos de Google Maps: más de 250 millones de lugares, millones de reseñas de usuarios, imágenes de Street View y datos en tiempo real de clima y tráfico.

Consultas más humanas, respuestas más útiles

A diferencia de las búsquedas tradicionales por palabras clave, Ask Maps abre la puerta a preguntas como:

“ ¿Cuál es el restaurante vegano más tranquilo y con estacionamiento cerca de mi ruta? ”

” “¿Qué hay para hacer con amigos por la noche en esta zona?”

Una de las funciones más destacadas —especialmente para founders, equipos de logística o servicios al cliente— es la capacidad de mantener una conversación. Si la respuesta no es suficiente, el usuario puede seguir preguntando: “¿Y si busco algo más económico?” y/o “¿Qué tan concurrido suele estar los jueves?”.

¿Qué puedo preguntar en Ask Maps?

Ask Maps cubre un amplio rango de necesidades, tanto cotidianas como profesionales:

Exploración e inspiración: Consultas como “cosas para hacer con amigos por la noche” generan listas curadas con speakeasies, conciertos en vivo o mercados nocturnos. Detalles de un lugar: Ofrece resúmenes de reseñas, tipo de ambiente, opciones para dietas específicas, disponibilidad de estacionamiento y accesibilidad. Planificación de rutas: Incluye sugerencias de paradas económicas, cargadores para vehículos eléctricos o estimaciones de llegada. Consultas en conducción (manos libres): Permite pedir recomendaciones, reportar incidentes o consultar el clima usando solo comandos de voz.

Navegación inmersiva: indicaciones basadas en puntos de referencia

Google también anunció mejoras en la navegación inmersiva, que ahora combina imágenes de Street View con indicaciones basadas en hitos visuales.

En vez del clásico “gira a la derecha en 200 metros”, el sistema puede indicar: “Gira a la derecha después de la estación de servicio azul.”

¿Están disponibles Ask Maps y la conducción inmersiva?

Ask Maps ya está disponible en Estados Unidos e India para Android y iOS, y se espera su despliegue en más países durante los próximos meses, incluido Chile.

En cuanto a la navegación inmersiva, actualmente funciona en Estados Unidos para dispositivos compatibles con CarPlay, Android Auto y sistemas con Google integrado, con una expansión planificada para más regiones próximamente.