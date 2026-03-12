María Corina Machado: No se arrepiente del Nobel a Donald Trump y asegura que Delcy Rodríguez "es peor" que Maduro

12 mar. 2026 - 18:23 hrs.

María Corina Machado llegó a Chile por menos de 48 horas, pero su presencia ha generado gran expectativa. Cuenta que compatriotas la abordaron desde el avión, otros la esperaban en las calles de Santiago. En ese contexto, la líder opositora venezolana se sentó frente a la periodista Constanza Santa María para una entrevista exclusiva con Meganoticias, en la que abordó los temas más sensibles del momento político que vive Venezuela y su relación con los actores internacionales que rodean el proceso de transición.

Trump y el Nobel: "No me arrepiento"

Consultada si se arrepentía de haberle entregado a Donald Trump una medalla del Nobel de la Paz, considerando que su administración ha llevado adelante operaciones militares en países como Irán, Yemen, Somalia e Irak, y que en un bombardeo sobre Irán murieron 175 niños.

Machado no se retractó. "Hay una sola nación que ha puesto en riesgo la vida de algunos de sus hombres y mujeres por la libertad de Venezuela, y ha sido Estados Unidos bajo la dirección de Donald Trump", afirmó. "Es algo que los venezolanos reconocemos y agradecemos."

Ante la insistencia sobre las víctimas en otros países, Machado respondió: "Obviamente todas las vidas en el mundo nos duelen", pero sostuvo que su mandato es luchar por la libertad de Venezuela y alinear a los actores que puedan contribuir a ese objetivo. "No me arrepiento. Al contrario", concluyó.

Delcy Rodríguez: "Es peor que Maduro"

También se le preguntó qué pensaba de que, tras la salida de Nicolás Maduro, quedara al frente del gobierno Delcy Rodríguez, una de sus colaboradoras más cercanas. La respuesta de Machado fue directa: "Es peor", afirmó, y lo repitió en tres ocasiones.

Para Machado, Rodríguez forma parte de lo que describió como "una estructura criminal" que integra influencias del comunismo cubano, el crimen organizado con vínculos en Rusia e Irán, Hezbollah, la guerrilla y el narcotráfico, y que ha actuado no solo dentro de Venezuela sino también en otros países de la región. Como ejemplo, mencionó los crímenes cometidos en Chile por el Tren de Aragua.

Ante la pregunta de por qué entonces Donald Trump la acepta como interlocutora, Machado prefirió no especular sobre las decisiones del gobierno estadounidense. Sí señaló, en cambio, que el régimen actual está siendo utilizado "como instrumento para desmontar parte de sus propias estructuras", por instrucción de Washington. Consultada sobre si Estados Unidos está controlando el proceso político en Venezuela, respondió: "Claramente, por instrucciones del gobierno de los Estados Unidos."

Sobre la posibilidad de que Trump priorice el petróleo venezolano por sobre una transición democrática, Machado apeló a documentos públicos: "El planteamiento que ha formulado Estados Unidos lo ha hecho verbalmente, por escrito, e incluso en una comunicación a un tribunal estadounidense, exponiendo un proceso en fases orientado a legitimar los poderes públicos y la presidencia a través de procesos electorales."

El proceso en Venezuela

Machado describió el momento actual en Venezuela como un proceso que comenzó el 3 de enero y que, en su visión, no tiene retroceso. Utilizó la imagen de una represa que se rompe: años de represión conteniendo una energía que ahora empieza a fluir, primero en iglesias y templos, luego frente a cárceles, después en universidades y finalmente en las calles.

Reconoció que el régimen no ha sido desmantelado por completo, que no todas las libertades civiles han sido recuperadas y que la situación económica sigue siendo crítica, con una inflación que supera el 500% y más del 86% de los venezolanos en situación de pobreza. Sin embargo, afirmó que se están registrando avances concretos en el control de los fondos públicos y en la recuperación gradual de algunas libertades.

Los venezolanos en Chile y la petición a Kast

Consultada sobre la promesa del presidente José Antonio Kast de expulsar a 330.000 extranjeros en situación irregular, en su mayoría venezolanos, Machado señaló que regresar a Venezuela representa hoy un riesgo real para muchos de sus compatriotas mientras el régimen permanezca en pie.

Sin hacer una petición formal explícita, indicó que "a todo Estado le conviene que cada individuo en su territorio esté en una situación de regularización" y que la experiencia en otros países latinoamericanos ha sido positiva. Calificó a Kast como "uno de los aliados más importantes que tenemos hoy en el mundo" para avanzar en la transición venezolana y expresó su intención de buscar una reunión con él, aunque reconoció que la brevedad de su visita podría impedirlo.

Michelle Bachelet y la ONU

Sobre una eventual candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a las Naciones Unidas, Machado aclaró que no está en posición de apoyar ni rechazar candidaturas en este momento. No obstante, señaló que "un líder de América Latina sería muy bueno para las Naciones Unidas, sobre todo uno que no se calle ante las injusticias y que defienda la democracia".

Reconoció los méritos de Bachelet y su trabajo en derechos humanos, incluyendo la investigación que lideró sobre Venezuela desde la Alta Comisionaría de la ONU.

¿Candidata presidencial?

Al cierre de la entrevista, se le preguntó directamente si aspira a ser presidenta de Venezuela. Machado respondió que la causa que enfrenta "va mucho más allá de legítimas aspiraciones personales" y que su objetivo es que sean los venezolanos quienes decidan libremente. Sin embargo, ante la pregunta concreta de si podría presentarse como candidata en unas elecciones libres, respondió sin dudar: "Absolutamente."

