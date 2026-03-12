Era una de las favoritas: Expulsan a participante de Gran Hermano Argentina tras dichos racistas

12 mar. 2026 - 08:45 hrs.

¿Qué pasó?

En febrero pasado comenzó una nueva edición del reality más visto en Argentina, Gran Hermano. Las últimas horas las redes sociales estallaron, luego de que una de las participantes favoritas del público, la periodista Carmiña Masi, emitiera comentarios racistas en contra de otra jugadora.

A través de redes sociales, el conductor del programa Santiago del Moro comunicó que el "Big" tomó una decisión al respecto y aplicaría la máxima sanción.

Durante el inicio de la Gala de ayer 11 de marzo, el ojo que todo lo ve, el "Big Brother" se dirigió a los participantes. "En mi casa no voy a permitir expresiones que promuevan estereotipos que menoscaban la dignidad de las personas... Hay comentarios que no deben hacerse y hoy escuché uno que me llena de preocupación y mucha vergüenza", sentenció.

Inmediatamente después se refirió puntualmente a Carmiña: "No puedo dejar pasar tu desagradable comportamiento de esta mañana. Tuviste expresiones racistas, absolutamente fuera de lugar, hacia tu compañera Mavinga. Es una conducta inadmisible. A partir de este momento estás expulsada de mi casa, debes abandonar la competencia".

Reacción de los familiares

De acuerdo con información de Telefe, el hecho causó repudio nacional, aunque lamentablemente en redes sociales se desató un intenso debate en el que fanáticos de la paraguaya, quisieron minimizar lo ocurrido. Estos tomaron las palabras de Carmiña, quien dijo que se trataba de un chiste de mal gusto.

Al respecto, un grupo de amigas de Jenny Mavinga, la participante aludida por los dichos de Carmiña Masi, condenaron el hecho y manifestaron que no fue un chiste, sino discriminación. "El racismo debería ser un tema que ya ni se toque. Todos debemos ser respetados y tratados por igual. Mi sangre es roja como la de cualquier persona blanca, así que es lamentable totalmente", expresó una de sus amigas.

Por su parte, el esposo de Mavinga aseguró que esto va más allá del juego y decidió tomar acciones legales: "No me entraba en la cabeza que semejante barbaridad se haya dicho en un espacio tan masivo. Estoy indignadísimo, apenas vi las imágenes me contacté con un abogado y vamos a presentar una denuncia penal".

Además, reconoció a la producción y dijo que para él, la expulsión era la única decisión que había que tomar, dejando el show de lado.

