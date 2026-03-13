Adolescente fue asesinado de un disparo en la cabeza: Detienen a menor acusado de atacar a padre e hijo durante encerrona en Maipú

13 mar. 2026 - 09:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Metropolitana Occidente confirmó la detención de un menor de edad por su presunta autoría en el crimen de un adolescente durante un intento de encerrona en Maipú, Región Metropolitana.

Adolescente falleció tras recibir un disparo

El delito se produjo la tarde del pasado viernes 27 de febrero, cuando un padre circulaba junto a su hijo en una camioneta perteneciente a una empresa de cigarros, tras finalizar su jornada de despachos.

En medio del trayecto, fueron interceptados por una banda a bordo de un automóvil. Para evitar el robo, el padre retrocedió, momento en que uno de los delincuentes disparó contra la camioneta.

El adolescente, de 16 años, recibió un impacto de bala en su cabeza, lo que lo mantuvo en riesgo vital cerca de una semana, hasta que el sábado 7 de marzo se confirmó su muerte.

Imputado se entregó en un cuartel policial

El Ministerio Público indicó que a las 21:40 horas se entregó en un cuartel policial un menor de edad de 17 años, de iniciales A.A.M.M., quien sería el autor del proyectil.

El imputado será formalizado la mañana de este viernes en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, por el delito de robo con homicidio.

Cabe destacar que el lunes 3 de marzo se detuvo a otro hombre por su presunta participación en el delito.