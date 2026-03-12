¿Buscas trabajo en el sector de la minería? Revisa las ofertas laborales en la Minera El Abra

12 mar. 2026 - 18:00 hrs.

La Minera El Abra abrió distintas ofertas laborales para trabajar en la zona norte del país, específicamente en las afueras de la ciudad de Calama, región de Antofagasta.

Las propuestas corresponden a la compañía internacional Freeport-McMoRan, que opera el yacimiento de cobre a cielo abierto que funciona desde 1996.

Actualmente, existen vacantes disponibles en áreas operativas, ambientales y administrativas, incluyendo ingenieros, técnicos, jefaturas, entre otros.

Revisa las ofertas laborales en la Minera El Abra

Técnico operador de equipos móviles

Técnico de operaciones mina

Ingeniero ambiental

Técnico de operaciones de lixiviación

Jefe de turno de lixiviación

¿Cómo postular?

Para postular a cualquiera de los cargos ofrecidos, debes acceder a la plataforma oficial de la compañía (pincha aquí).

En el portal podrás revisar detalles de cada oferta, las condiciones laborales, el horario y todos los detalles para cada una.

Todo sobre Ofertas Laborales