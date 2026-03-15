Por más de 6 horas: Enel confirma cortes de luz para este domingo 15 de marzo
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Enel programó una serie de cortes de luz para este domingo 15 de marzo en sectores de tres comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por más de 6 horas consecutivas en algunos casos.
A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.
¿Dónde se cortará la luz este domingo?
Santiago: Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.
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Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Providencia: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
Pudahuel: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
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