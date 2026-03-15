Por más de 6 horas: Enel confirma cortes de luz para este domingo 15 de marzo

15 mar. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel programó una serie de cortes de luz para este domingo 15 de marzo en sectores de tres comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por más de 6 horas consecutivas en algunos casos.

A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.

¿Dónde se cortará la luz este domingo?

Santiago: Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Providencia: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Pudahuel: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.