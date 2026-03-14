Israel asegura que guerra contra Irán se intensificó y "entra en una fase decisiva"

14 mar. 2026 - 08:45 hrs.

¿Qué pasó?

La guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán "se intensifica y entra en una fase decisiva que se prolongará el tiempo que sea necesario", advirtió este sábado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

"Entramos en la fase decisiva del conflicto, entre los intentos del régimen (iraní) por sobrevivir al tiempo que inflige un sufrimiento cada vez mayor al pueblo iraní", añadió Katz en un mensaje televisado.

La guerra en Medio Oriente entró en su tercera semana

La guerra Medio Oriente entró este sábado en su tercera semana sin visos de terminar y con ataques de Estados Unidos a la isla de Jark, clave para la exportación de petróleo iraní.

El 28 de febrero Washington lanzó junto a Israel bombardeos a gran escala contra numerosas infraestructuras en Irán en los que murió el líder supremo Alí Jamenei. Desde entonces la guerra se ha extendido por la región y provoca una escalada del precio del petróleo, con graves consecuencias para la economía mundial.

Ninguna de las partes parece ceder y cada día hay nuevos ataques acompañados de declaraciones belicistas, con un balance de más de un millar de muertos, la mayoría en Irán, según las autoridades locales. Tras un despliegue militar sin precedentes desde hacía décadas, Estados Unidos prevé enviar nuevos refuerzos, según la prensa estadounidense.

En Irán, Estados Unidos bombardeó la isla de Jark, a unos 30 kilómetros de sus costas, que alberga la mayor terminal de exportación de petróleo del país y es clave para su economía. Aunque el Presidente estadounidense, Donald Trump, dijo haber "destruido por completo" objetivos militares en la isla, donde se escucharon hasta 15 explosiones, la agencia de noticias iraní Fars niega que hubiera infraestructuras petroleras dañadas.

Trump ha advertido que atacará objetivos petroleros allí "si Irán, o cualquier otro, hiciera algo para obstaculizar el paso libre y seguro de los barcos en el estrecho de Ormuz". Este estrecho, por el que transita habitualmente el 20% de la producción mundial de petróleo, está casi totalmente bloqueado por Irán.

Teherán respondió a las amenazas asegurando que está dispuesto a "reducir a cenizas" las infraestructuras petroleras vinculadas a Estados Unidos en Oriente Próximo.

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