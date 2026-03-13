$10 millones de dólares en recompensa: Estados Unidos ofrece dinero por información sobre altos mandos en Irán

13 mar. 2026 - 16:45 hrs.

¿Qué pasó?

El programa "Recompensas por la Justicia" del Departamento de Estado de Estados Unidos publicó durante esta jornada una recompensa de hasta USD $10 millones por información fidedigna sobre altos mandos de Irán.

El objetivo es encontrar a 10 personas claves del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), entre ellos el líder supremo, el secretario de defensa y el ministro del interior del país del Medio Oriente.

La publicación de Estados Unidos por la recompensa

A través de su cuenta de X es que el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó una gráfica con algunas fotografías y nombres de los iraníes que están buscando, junto con un texto y los medios de contacto para entregar la información.

Entre los buscados están: Mojtaba Khamenei, líder supremo; Ali Asghar Hejazi, jefe adjunto de gabinete para inteligencia y seguridad; Yahya Rahim Safavi, asesor militar de la Oficina del líder supremo; Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (CSSN) de Irán; Eskandar Momeni, ministro del Interior de Irán; y Esmail Khatib, ministro de Inteligencia y Seguridad de Irán.

"Estas personas comandan y dirigen varios elementos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), que planifica, organiza y ejecuta el terrorismo en todo el mundo. Si tiene información sobre estos u otros líderes clave del IRGC o sus ramas componentes, envíenosla", escribieron en la publicación.

Además de la recompensa monetaria, ofrecieron que la persona que entregue información pueda ser reubicada, pensando en que quien lo haga vive en Irán y pueda salir de allí en caso de represalias.

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