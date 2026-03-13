Seis muertos deja caída de avión de reabastecimiento de EEUU en Irak: Desde Irán atribuyen eventual ataque a grupo aliado
- Por Nicolás Díaz | AFP
¿Qué pasó?
Seis tripulantes de un avión de reabastecimiento estadounidense murieron luego de que el aparato se estrellara en el oeste de Irak, anunció el viernes el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), precisando que se trataba de un accidente.
Tripulantes de avión estadounidense mueren en Irak
"Los seis miembros de la tripulación a bordo de un avión cisterna KC-135 de Estados Unidos que cayó en el oeste de Irak han sido ahora confirmados como fallecidos", indicó en redes sociales el CENTCOM, que previamente había reportado cuatro muertos.
Una segunda aeronave, implicada también en el accidente, aterrizó sin problemas.
Grupo aliado de Irán se adjudica caída del avión
"Las circunstancias del incidente están siendo investigadas. Pero la pérdida del avión no se debe a fuego enemigo ni amigo", insistió el CENTCOM, aunque Irán atribuye el ataque a un grupo aliado.
El ejército iraní afirmó en un comunicado difundido por la televisión estatal que un grupo proiraní en Irak había derribado la aeronave con un misil, matando a toda su tripulación.
La Resistencia Islámica en Irak, una alianza informal de facciones iraquíes respaldadas por Irán, afirmó haber derribado un KC-135. También dijeron que habían atacado otro avión que logró escapar.
El KC-135 es al menos la cuarta aeronave militar estadounidense perdida durante el conflicto en Medio Oriente, después de que tres F-15 fueran derribados por fuego amigo sobre Kuwait.
