Gritando "yo soy el Presidente de Venezuela": Así sería la vida de Nicolás Maduro en la cárcel de Nueva York

12 mar. 2026 - 17:14 hrs.

Hace más de dos meses ya desde que Nicolás Maduro fue capturado en Venezuela y llevado hasta Nueva York para ser enjuiciado, y se ha revelado que viviría un duro momento tras las rejas.

Según pudieron consignar periodistas corresponsales en Washington y Nueva York, el presidente depuesto de Venezuela denuncia maltratos por parte del personal carcelario y grita en varias oportunidades que está secuestrado.

Un consultor penitenciario entregó detalles de la cárcel donde está Nicolás Maduro: "Es el infierno en la tierra. Está en unas condiciones de abandono total, con falta de financiación, sin suficiente personal. Es un lugar en el que a nadie le gustaría pasar un minuto".

Así sería la vida de Nicolás Maduro en la cárcel de Nueva York

Según consigna ABC con fuentes desde el recinto penitenciario, Maduro estaría en una celda de tres metros de largo y dos de ancho, en donde tiene una cama metálica, un retrete, un lavabo y una ventana estrecha por la que apenas entra luz del sol.

En varias oportunidades, abogados de otros presos lo han escuchado gritar: "¡Yo soy el presidente de Venezuela! ¡Díganle a mi país que he sido secuestrado, que aquí se nos maltrata!", y sigue gritando durante varias noches en español que le comuniquen a su familia y otros venezolanos que están en la cárcel.

Además, hace muy poco tiempo Maduro y Celia Flores, su esposa, solicitaron la visita consular de Félix Plasencia, quien es el representante oficial de ambos detenidos ante Estados Unidos, y que se habría asentado en Nueva York con el objetivo de estar la mayor cantidad de tiempo con ellos para "fiscalizar" el proceso carcelario actual.

En el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, junto a los venezolanos también está el rapero Sean 'Diddy' Combs; Ghislaine Maxwell, la pareja del pederasta Jeffrey Epstein condenada por tráfico sexual; el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández; y Hugo "Pollo" Carvajal, el antiguo jefe de la inteligencia chavista.

ABC revela que todos los días los reclusos sufren episodios psiquiátricos, donde golpean los barrotes, insultan y gritan toda la noche, como en el caso de Nicolás Maduro, el presidente depuesto de Venezuela, que vocifera a viva voz que está secuestrado y que sufre de malos tratos, los cuales no han sido comprobados.

