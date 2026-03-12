FBI advierte a autoridades locales que California podría ser atacada por Irán: Amenaza fue minimizada

12 mar. 2026 - 16:36 hrs.

¿Qué pasó?

El FBI advirtió a los departamentos policiales de California, que Irán estaría considerando atacar la Costa Oeste con drones desde un barco, en respuesta a eventuales bombardeos estadounidenses.

Según fuentes policiales con experiencia antiterrorista, el aviso es de carácter preventivo y rutinario, pero consideran que no hay información creíble, por el momento, respecto a un ataque aéreo dirigido a dicho Estado.

"Recientemente, obtuvimos información de que, a principios de febrero de 2026, Irán supuestamente pretendía llevar a cabo un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada frente a las costas de Estados Unidos", dice el comunicado según reveló ABC News.

Esta información está basada en datos de la Guardia Costera estadounidense y según reportó el medio Los Ángeles Times, ni el Departamento de Seguridad Nacional, ni el FBI, emitieron declaraciones al respecto.

Por su parte, la autoridad del Estado de California, Gavin Newsom, hizo un llamado a la calma y aseguró que están trabajando en la seguridad de sus ciudadanos. "Los problemas de los drones han sido una prioridad y hemos reunido algunos grupos de trabajo específicamente en torno a esas preocupaciones".

A su vez, el portavoz de la Oficina de Servicios de Seguridad del Gobernador aclaró que "si bien no podemos revelar detalles sensibles, este tipo de coordinación se lleva a cabo a diario para garantizar la seguridad de las personas. California está preparada para proteger a sus comunidades y seguiremos trabajando estrechamente con nuestros socios federales".

Supuesto complot

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno está analizando un posible complot de Irán, asociado a la reciente información entregada por el FBI. Además, dijo que fue notificado sobre la presencia de supuestas células durmientes iraníes en su país, pero no dio mayores detalles.

Un dato no menor es que California alberga a la mayor cantidad de inmigrantes iraníes en Estados Unidos. Casi 140 mil personas vivían en Los Ángeles, según datos del Instituto de Políticas Migratorias y, de acuerdo con cifras de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), dicho estado concentra entre 400 y 620 mil personas con ascendencia de ese país.

