Defensas antiaéreas de Kuwait abaten por error tres aviones de EEUU: Tripulaciones saltaron en paracaídas

02 mar. 2026 - 11:34 hrs.

¿Qué pasó?

Las defensas antiaéreas de Kuwait abatieron por error tres aviones estadounidenses F-15E Strike Eagle el domingo por la noche, informó el Mando Central de EEUU.

"Los cazas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes", indicó CENTCOM, aunque agregó que las tripulaciones se eyectaron y se encuentran a salvo.

"Kuwait ha reconocido este incidente y agradecemos los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso", añadió.

Previamente, las autoridades locales habían informado que varios aviones de combate estadounidenses se han estrellado en el país.

Siguen las explosiones en Medio Oriente este lunes

En lo referente a la embajada, un periodista de la agencia de noticias AFP vio una densa columna de humo negro elevarse por encima de la legación el lunes por la mañana. La embajada no confirmó si su edificio fue alcanzado, pero publicó un comunicado en el que pide "no acudir" a la see diplomática por "amenaza persistente de ataques con misiles y drones". El personal de la embajada se encuentra "confinado en el lugar", añadió.

Tres testigos también vieron humo elevándose sobre una central eléctrica en el norte del país. Además, la compañía petrolera nacional Kuwait National Petroleum Company afirmó que cayeron escombros sobre la refinería de Mina Al Ahmadi, una de las más importantes del país, e hirieron a dos trabajadores.

Desde el sábado han muerto cinco personas en el Golfo, todas ellas de nacionalidad extranjera: una en Kuwait, tres en Emiratos Árabes Unidos y una en Baréin. El lunes por la mañana se escucharon nuevas explosiones en Dubái, Abu Dabi, Doha y Manama.

Los ataques iraníes, que han tenido como objetivo bases militares, pero también infraestructuras civiles, como edificios de viviendas, hoteles, aeropuertos y puertos marítimos, han sacudido una región considerada durante mucho tiempo un remanso de paz y seguridad en Oriente Medio.

