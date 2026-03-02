Muere la viuda del exlíder supremo de Irán: No pudo superar las graves heridas sufridas tras el ataque del sábado

02 mar. 2026 - 11:45 hrs.

¿Qué pasó?

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, viuda del exlíder supremo de la revolución islámica iraní, Alí Jemenei, falleció este lunes a causa de las heridas sufridas en el ataque que el sábado mató a su esposo, anunciaron medios iraníes de prensa.

La mujer, de 79 años, se encontraba en estado de coma desde el ataque, apuntó la agencia noticiosa Tasnim.

¿Quién era la viuda del exlíder supremo?

Bagherzadeh se casó con Jamenei en 1965 y tuvo con él cuatro hijos y dos hijas durante su matrimonio. Los medios estatales iraníes informaron el domingo que la hija, el nieto, la nuera y el yerno de Jamenei también murieron en el ataque.

A lo largo de las décadas de agitación causada por el duro gobierno de Jamenei en Irán, se dice que Bagherzadeh, lo apoyó discretamente.

No asumió ninguna responsabilidad pública ni desempeñó ningún papel formal en el liderazgo de la nación, sino que evitó las cámaras y la vida pública.

El ataque de Israel y EEUU

Israel y Estados Unidos lanzaron la madrugada del sábado un ataque conjunto contra Irán, proponiéndose "eliminar las amenazas" del gobierno del país persa.

Los ataques se cobraron la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de al menos otros cuatro altos cargos militares de la nación.

En respuesta, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países del Oriente Medio.

