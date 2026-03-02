Media Luna Roja reporta al menos 555 muertos por ataques contra Irán de Israel y EEUU

02 mar. 2026 - 10:06 hrs.

¿Qué pasó?

El balance de muertos a causa de la ofensiva militar conjunta lanzada por sorpresa el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán asciende a más de 550, según ha confirmado este lunes la Media Luna Roja Iraní, que ha detallado que más de un centenar de ciudades han sido alcanzadas por estos bombardeos.

El organismo ha apuntado en un comunicado publicado en redes sociales que "según los informes de campo, 555 compatriotas han caído mártires hasta ahora". "Las operaciones de rescate, ayuda, evacuación y servicios médicos siguen en marcha", ha informado.

Así, ha apuntado que 131 ciudades han sido alcanzadas por los bombardeos y ha afirmado que "hay más de 100.000 rescatistas en estado de emergencia" para responder a estos incidentes. "Una red de cuatro millones de voluntarios están preparados para dar servicios humanitarios, apoyo y respaldo psicosocial", ha zanjado.

En tanto, el Gobierno de Irán ha alertado este lunes que la "indiferencia" ante la "extrema injusticia" que supone la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra el país "solo oscurecerá el futuro de la humanidad", tras la muerte de más de 550 personas en estos ataques, según han confirmado los servicios de emergencia.

"Mientras nuestro valiente pueblo lamenta el cobarde asesinato del gran líder de Irán -en referencia al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei- y la masacre de 165 niñas inocentes asesinadas por misiles estadounidenses e israelíes en la ciudad de Minab, en el sur de Irán, Israel y Estados Unidos continúan atacando indiscriminadamente zonas residenciales, sin perdonar hospitales, escuelas, instalaciones de la Media Luna Roja ni monumentos culturales", ha denunciado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

"Estas acciones constituyen la comisión deliberada de los crímenes más atroces de alcance internacional", ha dicho en un mensaje en sus redes sociales, antes de subrayar que "la indiferencia ante esta injusticia continua y extrema solo oscurecerá aún más el futuro de la humanidad al poner en peligro los valores compartidos que sustentan a nuestra comunidad global".

Apenas unas horas antes, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, había denunciado en una carta enviada a Naciones Unidas que el asesinato de Jamenei supone "un cobarde acto de terrorismo" que "abre una peligrosa caja de Pandora" en el centro del sistema internacional.

Por ello, ha insistido en el "derecho inherente e inequívoco de Irán a defender su soberanía, integridad territorial y población", antes de insistir en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tienen "responsabilidad penal" por el asesinato de Jamenei, lo que se suma a "los crímenes de guerra y contra la humanidad" perpetrados en la ofensiva contra Irán.

Araqchi ha alertado de que "la normalización de las graves violaciones del Derecho Internacional amenaza la integridad del sistema internacional", por lo que ha reclamado a la ONU que "cumpla sus responsabilidades" sobre "el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales", incluidas "medidas inmediatas, concretas y eficaces para garantizar la plena rendición de cuentas" parte de Estados Unidos e Israel por el "atroz acto terrorista" perpetrado contra Jamenei.

