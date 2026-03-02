"Esto es todo lo que pido": La tierna publicación de Sammis Reyes tras pelea con el ex de Emilia Dides

02 mar. 2026 - 10:58 hrs.

Sammis Reyes estuvo en el centro de la polémica en los últimos días tras cuestionar a la organización del Festival de Viña del Mar, ser parte de la rutina de humor del Pastor Rocha y, principalmente, por protagonizar una pelea a golpes con 'Cuco' Cerda, la expareja de Emilia Dides.

El exfutbolista americano se enfrascó en una discusión con la actual pareja de Daniela Aránguiz en una fiesta en Viña del Mar, instante que fue difundido en redes sociales y que le generó fuertes críticas.

A pesar de que ninguno de los involucrados se ha referido al conflicto, la discusión podría haberse originado luego de que Daniela Aránguiz cuestionó con dureza a Emilia Dides: "Ella me dio como una clase de moral. Yo creo que hay cosas mucho más morales como, por ejemplo, pololear con un hermano y meterte con el otro", dijo la ex Mekano, en referencia a los hermanos 'Cuco' y Rauimundo Cerda.

Sammis Reyes se olvida de la pelea y comparte tierna publicación

Lejos de ampliar la polémica, Sammis Reyes decidió refugiarse en su familia y compartió una tierna foto en sus historias de Instagram.

En la imagen aparece junto a Emilia Dides, su hija recién nacida y un perrito que también presentaron hace pocos días como su nueva mascota.

La foto fue publicada en primera instancia por la ex Miss Chile, pero Reyes la compartió con un mensaje que decía: "Esto es todo lo que pido".