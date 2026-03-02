Reino Unido niega estar en guerra contra Irán pese a permitir que EEUU utilice sus bases

02 mar. 2026 - 12:04 hrs.

¿Qué pasó?

Reino Unido rechazó este lunes estar "en guerra", después de que una base británica fuera atacada por drones iraníes en Chipre, tras la decisión de Londres de autorizar a Washington a usar sus complejos militares contra Irán.

Sin embargo, el Presidente estadounidense Donald Trump reprochó el lunes al primer ministro británico, Keir Starmer, haber tardado "demasiado" en permitir a Estados Unidos utilizar la base militar de Diego García, en el océano Índico.

"Estamos muy decepcionados con Keir", declaró el Presidente estadounidense en una entrevista al diario The Daily Telegraph.

Reino Unido permite a EEUU utilizar bases británicas

El líder laborista anunció la noche del domingo que había aceptado que Estados Unidos utilizara bases militares británicas para atacar sitios de misiles iraníes, tal como lo habían solicitado las autoridades del país norteamericano.

Entre las bases que Estados Unidos pidió utilizar se encuentra el complejo militar estratégico de Diego García, en el archipiélago de Chagos.

La decisión de permitir a Estados Unidos usar bases británicas, aplaudida por diversas voces en Reino Unido, también reavivó el espectro de la desastrosa guerra en Irak.

"Reino Unido no está en guerra"

"Reino Unido no está en guerra", afirmó el lunes el secretario de Estado británico para Oriente Medio, Hamish Falconer, a la BBC.

El gobierno laborista "ha decidido deliberadamente no participar en la primera oleada de ataques llevados a cabo por los gobiernos estadounidense e israelí", recalcó Falconer.

Pero el ejecutivo británico no parece tener una posición claramente definida.

"Reino Unido apoya la guerra en Irán", titula el lunes en primera página el diario conservador The Daily Telegraph.

Starmer anunció que autoriza a Estados Unidos a usar las bases británicas en su guerra contra Irán, con un objetivo "defensivo".

"Legítima defensa"

Esta decisión busca "impedir que Irán lance misiles en toda la región, matando civiles inocentes, poniendo en peligro la vida de británicos y atacando países que no están involucrados", declaró el líder laborista.

"La base de nuestra decisión es la legítima defensa de socios y aliados", insistió, afirmando que su postura es "conforme al derecho internacional".

Starmer reafirmó que Londres no participará "en acciones ofensivas en Irán".