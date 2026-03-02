Tropas, aviones, tanques y barcos: Las notorias diferencias de los arsenales de guerra de EEUU e Irán

02 mar. 2026 - 11:19 hrs.

¿Qué pasó?

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán alcanzaron este fin de semana uno de sus puntos más críticos, luego de un ataque conjunto entre el país norteamericano e Israel contra contra varias ciudades iraníes.

Tras comenzar los bombardeos, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) declararon que Irán lanzó ataques de represalia contra territorio israelí. Al conflicto se han sumado otras naciones, como Kuwait y el Líbano.

Tanto Estados Unidos como Irán cuentan con capacidades defensivas y ofensivas relevantes, pero presentan contrastes significativos en recursos y tecnología. A continuación, podrás conocer las diferencias.

Diferencias en el poderío militar entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos encabeza la lista de los ejércitos más poderosos del mundo, mientras que Irán se ubica en el lugar número 16.

Respecto al personal activo, el país norteamericano cuenta con 1.333.030 efectivos. La república islámica, por el contrario, son 610.000.

Estados Unidos posee 13.030 aviones y 4.666 tanques, versus 551 y 2.675 de Irán, respectivamente.

En cuanto a barcos, el ejército norteamericano alcanza los 465 ejemplares, mientras que Irán solo llega a 109.

En submarinos, el país del Medio Oriente también se queda atrás, con solo 25 unidades; Estados Unidos lo supera ampliamente con 66 naves.