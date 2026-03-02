Perro mordió a adolescente al interior de un ascensor en edificio de Ñuñoa: Dueño tendrá que pagar cerca de $270 mil

02 mar. 2026 - 12:30 hrs.

En septiembre de 2023 un perro atacó a un adolescente al interior de un ascensor de un edificio residencial en la comuna de Ñuñoa. La madre de la víctima denunció un supuesto incumplimiento de la ley 21.020, sobre Tenencia Responsable de Mascotas, lo cual fue acogido por el Segundo Juzgado de Policía Local de Ñuñoa.

Pero recientemente, la Corte de Santiago revocó la sentencia dictada por el Juzgado de Policía Local y redujo la multa a 1 UTM y la indemnización por daño moral a 200 mil pesos. Asimismo, rechazó la demanda civil por daño emergente y eximió a los sentenciados del pago de costas.

La resolución de la Corte de Santiago se sostuvo en que no se acreditó la infracción de una obligación específica distinta a la cláusula general de tenencia responsable, ya que el perro no hace parte de las razas catalogadas como potencialmente peligrosas según el decreto N°1.007.

La sentencia previa era desmedida

En ese sentido, el tribunal estimó desmedido el monto por daños moral fijado en primera instancia y que la falta cometida corresponde al deber genérico de evitar daños a terceros. Además, desestimó daño emergente por falta de relación causal directa entre los gastos psicológicos y el acontecimiento.

"Ninguna disposición establece una obligación específica que haya sido quebrantada por los querellados. No obstante, resultó acreditado de los propios dichos de la querellada, que Lucky, que es un perro de tamaño grande, "no tenía feeling" con el perro Shih Tzu, mascota de la familia querellante", dice el documento de la Corte.

Además, concluye que por lo anterior, los tenedores de la mascota agresora, "debieron prever y adoptar las medidas necesarias para evitar un enfrentamiento con la mascota vecina, de dimensión pequeña, pudiera provocar daño a esta, a alguna persona o a la propiedad ajena".

Todo sobre Nacional