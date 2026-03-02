"Ni yo sabía": Eskarcita se refiere a rumores sobre supuesto embarazo

02 mar. 2026 - 13:52 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, la chica reality Scarlette Galvez, más conocida en redes sociales como Eskarcita, publicó un video en el que hace referencia a los rumores sobre su supuesto embarazo. Lo tomó con humor y de forma indirecta aclaró que no eran ciertos.

Además, la influencer reposteó a través de sus historias de Instagram la imagen donde aparentemente revela una ecografía y anuncia que tiene tres meses de embarazo.

"Oye, ni yo sabía que estaba tan embarazada. Hasta tres meses tengo", dijo en tono sarcástico mientras tomaba un sorbo de lo que parece ser una bebida alcohólica y, por si a alguno le quedaban dudas, escribió en la descripción: "¡¡¡No estoy embarazada!!!".

La publicación se llenó rápidamente de comentarios que apoyaban a la creadora de contenido. "La gente sabe cosas que ni uno sabía", "justo venía a saber el chisme" y "qué lejos llega la IA", fueron algunas de las impresiones.

Los rumores surgen a partir de la publicación de una cuenta en Instagram, en la que se muestra una imagen de Eskarcita en una terraza frente al mar, mostrando una ecografía con una cinta que decía "3 meses de dulce espera".

Aunque diferentes usuarios de la red social notaron que se trataba de una foto creada con inteligencia artificial, otros especularon quién podría ser el padre, luego de mencionar el quiebre de su relación con el streamer Julitroz.

