Tras protagonizar graves situaciones personales: Álvaro Ballero compartió logro que cambió su vida

A través de sus redes sociales, Álvaro Ballero compartió un significativo logro personal luego de enfrentar diversas situaciones complejas en su vida íntima.

El ex chico reality detalló que tomó la drástica decisión luego de protagonizar una fuerte escena de celos, fundir su auto y no saber dónde estaba, asegurando que llegó al límite de su vida y la de su familia.

A esto se le sumó posteriormente el polémico quiebre con su esposa Ludmila Ksenofontova, tras estar 17 años juntos, lo que lo catapultó a estar en el ojo público en los últimos meses.

"Fue porque viví situaciones donde llegué al límite"

Por medio de sus historias de Instagram, Álvaro Ballero contó que hace dos meses dejó de consumir alcohol por decisión propia luego de protagonizar los graves momentos que lo involucraron a él y su círculo cercano.

"El día que lo decidí fue porque viví dos situaciones donde llegué al límite: una olvidando cómo había llegado a un lugar y otra generando escenas de celos desmedidas. Me enojé tanto que fundí mi auto. Sí, así de idiota, ahí dije 'no más'", transparentó.

Además, en torno a esto es que hizo una profunda reflexión personal: "Sí, hay veces que me ha costado más, donde me he sentido tentado a tomar cerveza fría hasta adormecer la cabeza, pero lo he superado. Vamos por el tercer mes, paso a paso".

