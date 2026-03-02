"Después de 13 años nos toca dar vuelta la página": Reconocida tienda de cervezas cerró sus operaciones

02 mar. 2026 - 09:26 hrs.

¿Qué pasó?

A través de su cuenta de Instagram, una reconocida tienda de cerveza comunicó el fin definitivo de sus operaciones, despedida que llevó a cabo con una liquidación de sus productos.

De acuerdo a lo informado mediante la red social, fue el pasado 28 de febrero que el recinto bajó la cortina tras más de 13 años de funcionamiento.

Se trata de Beervana Chile, tienda que para despedirse de sus fieles clientes tuvo, desde el 25 al 28 de febrero, un 40% de descuentos en todos sus productos.

"!Gracias por todo! Después de 13 años en Chile, nos toca dar vuelta la página y comenzar un nuevo capítulo", dijeron en primera instancia.

"Un cariñoso abrazo a todos los que nos ayudaron a poner estilos de cervezas menos convencionales en el mapa, estamos seguros que el rubro cervecero nacional no sería lo mismo sin este lindo proyecto que fue Beervana", agregaron, sin especificar las razones por las cuales daban fin al proyecto.

Los seguidores expresaron su sentir por el fin del emprendimiento, agradeciendo los años de servicios y algunos relataban sus experiencias comprando en Beervana.