Incluirá clasificación de "riesgo alto": Así será la nueva norma con la que se busca regular la venta de comida en la calle

¿Qué pasó?

A la espera de la toma de razón por parte de Contraloría, se encuentra la norma con la que las autoridades de salud buscan regular la venta de comida callejera en el país.

De acuerdo con lo que consigna El Mercurio, el documento indica que "existe el riesgo de intoxicaciones alimentarias graves relacionadas con la contaminación microbiológica de las materias primas o de los productos en el proceso de manipulación de los mismos".

A su vez, se postula que "resulta indispensable regular las condiciones sanitarias de la venta de alimentos realizada a través de máquinas expendedoras emplazadas en lugares de acceso público".

Clasificación por riesgo

Por otro lado, clasifica a los alimentos según el peligro de contaminación: riesgo mínimo, bajo, medio y alto. En esa primera clasificación se incluyen productos que estén envasados, mientras que en el último están los que se elaboran en el mismo puesto y que tienen ingredientes como carne, pescados, mariscos o huevos.

La idea es establecer que los puntos de venta mantengan un espacio para la manipulación de alimentos, sistema de agua potable, lavaplatos, jabón, sistema de frío, entre otras.

Según lo que asegura Cristián Cofre, jefe del Departamento de Nutrición y Alimentos del Ministerio de Salud, "el enfoque de la actualización normativa, que aborda entre otras instalaciones a los food trucks, fue de realizar un ordenamiento de las exigencias a los puestos de ventas de alimentos en la vía pública".

