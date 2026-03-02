Campaña de vacunación contra la influenza: ¿Qué enfermedades crónicas deben recibir la inoculación?

02 mar. 2026 - 09:00 hrs.

El Ministerio de Salud (Minsal) dio inicio oficial a la Campaña de Vacunación e Inmunización 2026 contra la influenza, con el fin de evitar el aumento de casos de infección por este virus que prolifera en los meses de invierno.

El objetivo principal es aplicar la vacuna a un 85% de la población nacional prioritaria, aunque también pueden recibirla quienes no integren dichos grupos.

Enfermedades crónicas por las que se debe vacunarse contra la influenza

Según el Decreto, una persona está obligada a vacunarse lo más pronto posible si padece una de las siguientes condiciones:

Enfermedad pulmonar crónica (asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística, fibrosis pulmonar de cualquier causa).

Enfermedad neurológica (neuromusculares congénitas o adquiridas, que determinan trastornos de la deglución o del manejo de secreciones respiratorias, epilepsia refractaria a tratamiento).

Enfermedad renal crónica (enfermedad renal en etapa 4 o mayor, diálisis).

Enfermedad hepática crónica (cirrosis, hepatitis crónica, hepatopatías).

Enfermedades metabólicas (diabetes mellitus, enfermedades congénitas del metabolismo).

Cardiopatías (congénitas, reumática, isquémica y miocardiopatías de cualquier causa).

Hipertensos en tratamiento farmacológico.

Obesidad (Índice de Masa Corporal mayor a 30 en adultos e Índice de Masa Corporal mayor a dos Desviaciones Estándar en adolescentes).

Enfermedades mentales graves (esquizofrenia, trastorno bipolar).

Personas en tratamiento por tuberculosis (TBC) activa, o dentro de los 6 meses posteriores al término del tratamiento.

Enfermedad autoinmune (lupus, esclerodermia, artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, y otras).

Cáncer en tratamiento con radioterapia, quimioterapia, terapias hormonales o medidas paliativas de cualquier tipo.

Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas.

¿Quiénes deben recibir la vacuna contra la influenza?

La aplicación es gratuita para las personas que pertenezcan a los siguientes grupos prioritarios:

Personal de salud. Incluye a trabajadores de establecimientos públicos o privados, así como a personas que cumplan labores de atención directa o cercana (dentro de un metro de distancia) con usuarios o enfermos en unidades de atención de urgencias y/o servicios de hospitalización.

Adultos mayores de 60 y más años.

Enfermos crónicos que tengan entre 11 y 59 años de edad.

Gestantes en cualquier etapa del embarazo.

Lactantes y escolares, desde los seis meses hasta quinto básico.

Estrategia capullo para familiares de lactantes prematuros de

Trabajadores de la educación preescolar y escolar hasta octavo básico.

Personas que se desempeñen en avícolas, ganaderas y criaderos de cerdos.

Cuidadores de adultos mayores y funcionarios de ELEAM.

