Descubren mosquito en Arica que transmite el Zika y virus del Nilo Occidental

28 feb. 2026 - 15:15 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud entregó el balance final de la Campaña de Verano 2025-2026 y confirmó la presencia de Aedes vexans en la región de Arica y Parinacota, un mosquito transmisor de enfermedades nunca reportado en Sudamérica.

Según explicó el Minsal, el 25 de febrero, el Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó que muestras recolectadas en la desembocadura del río Lluta y sectores aledaños de la comuna de Arica corresponden a ejemplares de Aedes vexans.

Este mosquito de comportamiento silvestre es capaz de transmitir enfermedades como el Zika, el virus del Nilo Occidental y encefalitis equinas, entre otras. Su único antecedente en el país era el hallazgo de un ejemplar aislado en Arica en enero de 2025.

El vector habita preferentemente en entornos próximos a cursos de agua naturales —ríos, lagunas y humedales— donde se reproduce. Ante la confirmación, la autoridad sanitaria activó de inmediato un protocolo de vigilancia y control intensivo en la zona.

El Minsal entregó recomendaciones para la población de Arica y Parinacota:

Evitar la permanencia prolongada en zonas de humedal al amanecer y al atardecer.

Usar repelentes autorizados y ropa de manga larga en sectores cercanos al río.

Realizar mantención y limpieza periódica de canales.

Facilitar el acceso a los equipos técnicos cuando se requiera inspección.

Además, se notificaron 25 casos de hantavirus —10 en 2025 y 15 en 2026—, con una letalidad del 32% y 8 fallecidos, lo que convierte a esta enfermedad en el fenómeno epidemiológico de mayor gravedad del período.

También se confirmaron 13 casos de dengue y 13 casos de chikunguña, todos importados. Además, se registró 1 caso de Zika en 2025, también importado. Si bien las cifras son acotadas, su seguimiento resulta especialmente relevante en el contexto del nuevo hallazgo de Aedes vexans en el norte del país.