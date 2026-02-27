Piare con Pe aseguró en Viña 2026 haber sido diagnosticada de este trastorno: ¿Qué es la ciclotimia y cuáles son sus síntomas?
Un éxito indiscutido es el que tuvo sobre el escenario de la Quinta Vergara Piare con Pe, humorista que protagonizó lo que fue la quinta jornada en lo que respecta al humor en el Festival de Viña 2026.
Su rutina destacó por vivencias aparentemente personales, donde contó anécdotas de su madre, algunas con su padre carabinero y una que otra experiencia amorosa que le daba paso a seguir con humoradas a través de interpretaciones musicales.
En un comienzo abordó un tema médico de carácter psiquiátrico. En su presentación, la artista aseguró que había sido diagnosticada con ciclotimia, la que dijo haber confundido, en tono de broma, con la clamidia, una enfermedad de transmisión sexual.
¿Qué es la ciclotimia?
De acuerdo con lo que consigna la Clínica Mayo, los síntomas de esta condición incluyen altibajos emocionales. Mientras los altos ciclotímicos comprenden síntomas de un estado de ánimo elevado (síntomas hipomaníacos), los bajos ciclotímicos consisten en síntomas depresivos leves o moderados.
"Los síntomas de la ciclotimia son similares a los del trastorno bipolar I y II, pero son menos graves. Cuando tienes ciclotimia, por lo general puedes desenvolverte en la vida diaria, aunque no siempre bien. La naturaleza impredecible de los cambios de tu estado de ánimo puede alterar significativamente tu vida porque nunca sabes cómo te vas a sentir", indican desde el centro de salud.
¿Cuáles son los síntomas hipomaníacos?
Los signos y síntomas de los altos ciclotímicos pueden incluir los siguientes:
- Sensación exagerada de felicidad o bienestar (euforia)
- Optimismo extremo
- Autoestima excesiva
- Hablar más de lo habitual
- Juicio deficiente que puede causar una conducta de riesgo o elecciones imprudentes
- Frenesí de ideas
- Conducta irritable o alterada
- Actividad física excesiva
- Mayor deseo para realizar o lograr objetivos (sexuales, sociales o relacionados con el trabajo)
- Menor necesidad de dormir
- Tendencia a distraerse fácilmente
- Incapacidad para concentrarse
¿Cuáles son los síntomas depresivos?
Los signos y síntomas de los bajos ciclotímicos pueden incluir los siguientes:
- Sentirse triste, desesperanzado o vacío
- Ganas de llorar
- Irritabilidad, especialmente en niños y adolescentes
- Pérdida de interés en actividades que alguna vez se consideraron placenteras
- Cambios en el peso
- Sentimientos de inutilidad o culpa
- Problemas de sueño
- Desasosiego
- Fatiga o sentirse lento
- Problemas para concentrarse
- Pensamientos relacionados con la muerte o el suicidio
Respecto a las causas, estas no están del todo claras, pero puede ser resultado de una combinación de genética; diferencias en la manera en la que funciona el cerebro, como cambios en la neurobiología del cerebro; y problemas ambientales como experiencias traumáticas o períodos prolongados de estrés.
Nota importante: Este artículo tiene un carácter meramente informativo y por ningún motivo debe reemplazar las indicaciones u órdenes de su médico tratante. Si usted está bajo tratamiento médico o padece de alguna condición crónica, debe seguir estrictamente las recomendaciones de su profesional de salud.
