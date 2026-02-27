Nueva ley por el uso de celulares en colegios: En estos casos sí se puede utilizar el teléfono

27 feb. 2026 - 14:00 hrs.

El Ministerio de Educación (Mineduc) estableció las normas para regular el acceso a celulares en los colegios, con el fin de recuperar la concentración de los estudiantes y fomentar el vínculo real, disminuyendo la interrupción digital.

El nuevo reglamento modifica la Ley General de Educación y prohíbe el uso de dispositivos móviles en todos los niveles escolares. Esta medida comenzará a regir desde el inicio del año escolar 2026.

¿En qué casos no aplica la ley por el uso de celulares en colegios?

El Mineduc emitió un comunicado en el que deja claro los motivos por los que a un alumno se le podría permitir uso del teléfono:

Si el estudiante presenta necesidades educativas especiales en las que el uso del aparato se considera como una ayuda técnica para aprender. Esto debe ser acreditado por su progenitor o apoderado mediante un certificado emitido por un profesional competente.

Si existe una situación de emergencia, desastre o catástrofe.

Si el estudiante presenta una enfermedad o condición de salud, diagnosticada por un médico, que requiera monitoreo periódico a través de dispositivos móviles. Esto debe ser acreditado por su progenitor o apoderado con un certificado médico.

Si el uso es útil para la enseñanza por el tipo de actividad curricular o extracurricular que imparte el establecimiento educacional. Solo es para enseñanza básica o media.

Si el progenitor o apoderado lo solicita de forma fundada y temporalmente, sólo por razones de seguridad personal o familiar del estudiante.

Todas las excepciones indicadas deben ser autorizadas por el director del colegio, salvo en los casos de situación de emergencia.

Asimismo, los únicos dispositivos que quedan fuera de la normativa son aquellos destinados al uso pedagógico.

