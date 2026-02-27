Aumenta el desempleo en Chile: Llegó a un 8,3% entre noviembre y enero

27 feb. 2026 - 09:40 hrs.

¿Qué pasó?

En 8,3% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre noviembre 2025–enero de 2026, de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La cifra registró un incremento de 0,3 puntos porcentuales en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 4,8%, incididas por quienes se encontraban cesantes (3,0%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (18,4%).

En las mujeres, la tasa de desocupación alcanzó 8,7%, decreciendo 0,4 pp. en el período, producto del ascenso de 2,2% de la fuerza de trabajo, menor al de 2,7% registrado por las ocupadas, mientras las desocupadas se contrajeron 3,3%, incididas únicamente por las cesantes (-4,8%). Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,6%, influidas por las inactivas habituales y las iniciadoras.

Sube el trabajo informal

En los hombres, la tasa de desocupación alcanzó un 8,0%, creciendo 0,8 pp. en un año, a raíz del alza de 0,9% de la fuerza de trabajo, y la nula variación presentada por los ocupados en el período. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 12,6%, incididos por los cesantes (10,4%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (32,3%). Los hombres fuera de la fuerza de trabajo aumentaron 0,9%, influidos por los inactivos habituales e inactivos potencialmente activos.

Además, en doce meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 1,2%, incidida exclusivamente por las mujeres (2,7%), debido a que los hombres no registraron variación.

En tanto, la tasa de ocupación informal se situó en 26,8%, con un incremento de 0,5 pp. en un año. En tanto, en las mujeres y en los hombres la tasa consignó 28,2% y 25,7%, con variaciones de 0,1 pp. y 0,8 pp., respectivamente.

