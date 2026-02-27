Este viernes se paga el Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cuál es el monto que recibirán las trabajadoras?

27 feb. 2026 - 07:00 hrs.

El Bono al Trabajo de la Mujer es un beneficio monetario entregado por el Estado para mejorar los ingresos de las mujeres que están inmersas en el mercado laboral. Este viernes se otorgará el pago correspondiente al mes de febrero.

Este beneficio está destinado a mujeres que tengan entre 25 y 59 años con 11 meses de edad, que deben ser trabajadoras dependientes o independientes y pertenecer al 40% de las familias más vulnerables de la población.

Según el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), la bonificación se entrega por una única vez y tiene una duración de 4 años consecutivos.

¿Cuál es el monto que recibirán las trabajadoras?

El monto que recibirán las trabajadoras bajo región mensual este viernes 27 dependerá del valor de su renta bruta percibida, que las ubicará en algunos de los 3 tramos disponibles.

Si lo que reciben es igual o inferior a los $294.377, cobrarán desde $1 a $44.157. Si perciben un monto superior a $294.377 e igual o inferior a $367.971 obtendrán $44.157. Pero si reciben pagos superiores a $367.971 e inferiores a $662.348, tendrán desde $44.157 a $1.

Cabe destacar que el pago siempre se realiza con tres meses de desfase, por lo que el monto recibido en febrero, corresponde a las rentas percibidas en noviembre.

Hay dos modalidades de pago

Quienes cobran este viernes son las adscritas al pago mensual, que funciona como un anticipo del pago anual. Usualmente, estas adjudicaciones se hacen el último día hábil de cada mes.

El beneficio se puede recibir por medio de la cuenta Rut o la cuenta bancaria y a través de retiro en efectivo en BancoEstado o ServiEstado, acreditando la cédula de identidad.

