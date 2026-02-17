Bono al Trabajo de la Mujer: Esta es la fecha del pago mensual de febrero

17 feb. 2026 - 08:00 hrs.

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) está diseñado para mejorar los ingresos de las trabajadoras de entre 25 y 59 años de edad. Al cumplir con los requisitos, es necesario postularse para poder acceder.

Esta figura social, otorgada por el Estado, beneficia a quienes trabajen (de manera dependiente o independiente) y pertenezcan al 40% de las familias más vulnerables de la población.

Según el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), esta bonificación se otorga por una única vez y tiene una duración de 4 años consecutivos.

Esta es la fecha de pago de febrero del Bono al Trabajo de la Mujer

El beneficio se recibe de manera anual o mensual, a elección de la beneficiaria. Quienes eligieron la segunda modalidad, recibirán el próximo pago del Bono al Trabajo de la Mujer el viernes 27 de febrero. Esta adjudicación corresponde a la renta bruta del mes de noviembre del 2025.

SENCE difunde un calendario web que posee las fechas exactas de pago que regirán todo el año 2026. En este portal, al que se puede acceder a través del siguiente enlace, también se destaca que el pago anual está pautado para agosto de 2026.

Requisitos para acceder al BTM

Además de lo ya mencionado, hay que cumplir con una serie de requisitos para ser beneficiaria del BTM. Entre ellos se encuentran:

Percibir una renta bruta anual (2025) inferior a $7.948.180, en el caso de pago anual.

Percibir una renta bruta mensual (2025) inferior a $662.348, en el caso de pago mensual.

Tener cotizaciones al día.

No trabajar en instituciones del Estado (incluidos municipios) o empresas privadas que reciban aporte estatal igual o superior al 50%.

(incluidos municipios) o empresas privadas que reciban aporte estatal igual o superior al 50%. No ser beneficiaria del Ingreso Mínimo Garantizado para el período de renta en cuestión.

para el período de renta en cuestión. Si se trata de una trabajadora independiente, se deben emitir boletas de honorarios y realizar la Declaración de Renta del Servicio de Impuestos Internos (SII).

