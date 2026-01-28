Bono al Trabajo de la Mujer se paga el viernes: ¿Cómo postular y qué requisitos debes cumplir?

28 en. 2026 - 09:00 hrs.

Se aproxima el pago del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), un aporte gubernamental diseñado para beneficiar económicamente a mujeres y jefas de hogar en algún estado de vulnerabilidad.

Su entrega puede ser anual o mensual, y el monto varía de acuerdo a la renta recibida por la destinataria, siempre y cuando ésta mantenga al día sus cotizaciones previsionales y de salud.

¿Cómo postular al Bono al Trabajo de la Mujer?

De acuerdo a ChileAtiende, las postulaciones están abiertas todo el año y se realizan por medio del portal oficial del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), con la ClaveÚnica (pincha aquí).

Usualmente, la respuesta se obtiene en un plazo de 90 días siguientes a la postulación, por medio de correo electrónico, mensaje de texto o carta certificada.

Estos son los requisitos para el BTM

Para trabajadoras dependientes, bajo el Código del Trabajo, los requisitos son los siguientes:

Tener entre 25 y 59 años de edad.

Pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Tener una renta bruta inferior a los $7.948.180 durante el año calendario en que se perciba el bono.

Estar al día en el pago de cotizaciones previsionales y de salud, en el período en el que se concede el bono.

No trabajar en una institución del Estado o empresa que tenga participación pública superior al 50%.

No registrar solicitudes pendientes como beneficiaria del Subsidio al Empleo Joven.

Para trabajadoras independientes, los requisitos son los siguientes:

Tener entre 25 y 59 años de edad.

Pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Tener una renta bruta inferior a los $7.948.180 durante el año calendario en que se perciba el bono.

Confirmar que el pago de las cotizaciones previsionales y de salud estén al día durante el año calendario en que se concede el bono.

Acreditar las rentas a través del Servicio de Impuestos Internos (SII) en el año calendario en el que se solicita el beneficio.

