Atrapan al "Chico Perry" en Argentina: Delincuente fugado de Colina 1 en octubre de 2024 se hacía pasar por peruano

14 mar. 2026 - 20:35 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que José Santos Torres Montecinos fue capturado en Argentina. El delincuente, más conocido como "Chico Perry", se había fugado de la cárcel Colina 1 en octubre de 2024 junto a otro antisocial.

"Chico Perry" se hacía pasar por peruano en Argentina

La policía civil detalló que Torres Montecinos fue detenido por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en octubre del año pasado; sin embargo, no se informó previamente de su captura, ya que el "Chico Perry" despistó a las autoridades haciéndose pasar por un ciudadano peruano.

El subprefecto Ariel Alarcón, agregado policial de la PDI de Argentina, explicó que gracias a un cruce de información y bases de datos de la PDI, Gendarmería y la Policía de la Ciudad, este sábado se logró confirmar que el antisocial chileno estaba en una cárcel bonaerense, haciéndose pasar por otra persona.

"Los esfuerzos investigativos han logrado su correcta identificación y lo que opera ahora es que Interpol Santiago realice las gestiones pertinentes para lograr su extradición", explicó el subprefecto Alarcón sobre el destino del sujeto que fue identificado 529 días después de su huída.

Torres Montecinos, de hoy 47 años, estaba en la cárcel de Colina 1 por los delitos de "robo con violencia, porte ilegal de arma de fuego y homicidio frustrado". Allí cumplía una condena que debía tenerlo tras las rejas hasta el año 2037.

Desde octubre de 2025, el "Chico Perry" se encontraba en una cárcel trasandina, luego de que la policía de la capital argentina lo detuviera junto a otros dos chilenos por el robo a un domicilio.

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