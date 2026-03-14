Videos muestran momento en que grupo ingresa a destrozar Cesfam de Ventanas: Hecho está relacionado con un homicidio

14 mar. 2026 - 19:50 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, un homicidio en Ventanas, región de Valparaíso, derivó en que un grupo de personas armadas ingresara a buscar a un sujeto al interior del Cesfam de la localidad, lo que terminó con destrozos y amenazas al personal del recinto de salud.

Homicidio, destrozos y amenazas en Cesfam

De acuerdo al Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca (SSVQP), "los involucrados intentaron ingresar por la fuerza, ocasionando daños materiales en el recinto, entre ellos la rotura de vidrios, además de intimidar al personal presente".

Durante estos incidentes, los trabajadores se reguardaron en unas dependencias internas; sin embargo, "una funcionaria del establecimiento fue directamente intimidada con un arma de fuego".

Desde la Municipalidad de Puchuncaví explicaron que estos hechos "se vinculan a una riña registrada previamente en la localidad de Ventanas, situación que lamentablemente dejó una persona fallecida y un detenido".

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) Valparaíso de la PDI, detalló que la víctima de este hecho es "un hombre chileno, de 59 años de edad, sin antecedentes policiales", quien "presentaba una herida corto-penetrante torácica y su causa de muerte estaría en correspondencia con este traumatismo torácico por arma cortante".

Gracias al trabajo investigativo de la BH, se logró identificar y posicionar a un sujeto en el sitio del suceso. "Se logró la detención en flagrancia de esta persona, la cual corresponde a un hombre chileno de 47 años de edad, sin antecedentes policiales", informó el subprefecto Gallardo.

Videos muestran momento del incidente

Meganoticias tuvo acceso a varios videos que muestran el momento en el que el grupo de sujetos armados —aparentemente familiares de la víctima— ingresaron a realizar los destrozos y amenazas en el Cesfam de Ventanas.

En los registros se puede escuchar cuando estas personas vociferan una serie de improperios antes de ingresar al centro de salud y cómo los efectivos de la PDI que estaban en el lugar van a la siga de ellos.

Revisa los registros

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