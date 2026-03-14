Los amenazó con una pala: Hombre increpa a funcionarios municipales que retiraban autos abandonados en La Florida

14 mar. 2026 - 14:55 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, funcionarios municipales de La Florida, en la Región Metropolitana, llegaron a uno de los barrios de la comuna para retirar una serie de vehículos abandonados en la vía pública.

Sin embargo, la acción generó resistencia en los vecinos, donde incluso uno de ellos golpeó los vehículos del municipio y amenazó hasta con una pala a los funcionarios.

Sujeto amenaza a funcionarios con una pala

Según se aprecia en las imágenes, el sujeto intentaba evitar que se llevaran un auto de su propiedad, por lo que comenzó a insultar a los trabajadores municipales y a golpear sus vehículos.

Fue en este contexto cuando el hombre entró a su domicilio y sacó una pala, con la que continuó con las amenazas que solo se detuvieron cuando escapó del lugar tras un llamado a Carabineros.

Alcalde explica operativo

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes (IND), explicó que la finalidad del operativo es evitar focos de delincuencia y la apropiación "inescrupulosa" del espacio público.

"Hemos iniciado un plan que consiste en la notificación previa a los propietarios, para que efectúen el retiro voluntario y, en el evento que eso no ocurra, nuestros equipos municipales proceden al retiro del mismo", sostuvo el edil.

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