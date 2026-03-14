PDI y Carabineros realizan operativo migratorio en el Persa Bío Bío: Extranjeros sin identificación son subidos a bus policial

14 mar. 2026 - 13:52 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo migratorio realizaron este sábado Carabineros y la PDI en el Persa Bío Bío, ubicado en el sector sur de Santiago Centro, con el fin de prevenir situaciones de delito.

En concreto, los trabajos se iniciaron en la intersección de calle Placer con San Francisco, donde los funcionarios ingresaron a locales comerciales para fiscalizar. Además, se realizaron controles de identidad en la vía pública a personas de nacionalidad extranjera.

Aquellas personas que no cuentan con documento de identificación o no tengan documentos migratorios al día, fueron subidas a un bus de la PDI, para luego ser trasladadas a dependencias de la PDI y poder continuar su trámite migratorio.

¿Qué dijeron las autoridades?

Desde la PDI, el prefecto Pablo Garay dijo que "el objetivo es abarcar zonas que tienen amplias coberturas o llegada de extranjeros, trabajos informales y también fiscalizar a estos extranjeros conforme a la ley, además de prever algunas situaciones que pueden derivar en delito".

Un funcionario de Carabineros detalló que "este es un servicio que se está realizando desde el mediodía y vamos a estar en un lapso prudente para ver cuándo tengamos las condiciones suficientes para retirarnos".

Hasta el momento, se desconoce con exactitud el número de personas que fueron subidas al bus de la PDI.

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