Dos delincuentes mueren en medio de intento de robo en sector rural de La Serena
¿Qué pasó?
Un turbazo ocurrió la mañana de este sábado en el sector de El Rosario, comuna de La Serena, región de Coquimbo, donde un grupo de cinco delincuentes ingresó a una parcela para asaltar una vivienda. Una vez que los antisociales ingresaron al domicilio, maniataron a los dueños de casa.
¿Qué se sabe del turbazo?
Según información preliminar, y debido a la situación de inseguridad, uno de los vecinos del sector se percató de la situación, razón por la que disparó contra los delincuentes, resultando dos de ellos fallecidos y uno herido.
Es importante señalar que el lugar está rodeado de parcelas y que queda camino al Valle del Elqui, por lo que es una zona alejada de sectores urbanos.Ir a la siguiente nota
Equipos de la Fiscalía ECOH y de Carabineros se encuentran en lugar para realizar las primeras diligencias.
Respecto al delincuente que resultó herido, aún se desconoce su paradero, ya que huyó junto a los otros dos delincuentes en un vehículo.
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