Dos delincuentes mueren en medio de intento de robo en sector rural de La Serena

14 mar. 2026 - 13:22 hrs.

¿Qué pasó?

Un turbazo ocurrió la mañana de este sábado en el sector de El Rosario, comuna de La Serena, región de Coquimbo, donde un grupo de cinco delincuentes ingresó a una parcela para asaltar una vivienda. Una vez que los antisociales ingresaron al domicilio, maniataron a los dueños de casa.

¿Qué se sabe del turbazo?

Según información preliminar, y debido a la situación de inseguridad, uno de los vecinos del sector se percató de la situación, razón por la que disparó contra los delincuentes, resultando dos de ellos fallecidos y uno herido.

Es importante señalar que el lugar está rodeado de parcelas y que queda camino al Valle del Elqui, por lo que es una zona alejada de sectores urbanos.

Equipos de la Fiscalía ECOH y de Carabineros se encuentran en lugar para realizar las primeras diligencias.

Respecto al delincuente que resultó herido, aún se desconoce su paradero, ya que huyó junto a los otros dos delincuentes en un vehículo.

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