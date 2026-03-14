Actualizan estado de salud de Rojas Vade: Presentó variaciones en su condición clínica y sigue "grave"

14 mar. 2026 - 11:03 hrs.

¿Qué pasó?

El Hospital San Juan de Dios actualizó este sábado el estado de salud del exintegrante de la Convención Constitucional, Rodrigo Rojas Vade, quien fue encontrado con golpes de gravedad la noche del miércoles pasado en Pomaire, Región Metropolitana.

Según el reporte del viernes, explicaron que Rojas Vade presentó una "evolución favorable" y que se encontraba "estable dentro de su gravedad".

Rojas Vade se encuentra grave

En la nueva actualización, el recinto asistencial detalló que el exconstituyente se encuentra "grave, presentando variaciones en su condición clínica que ameritan mantenerlo hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)".

"Se mantiene bajo supervisión permanente del equipo multidisciplinario de la UCI, con las medidas de soporte y tratamiento que su estado requiere", agregaron.

Rojas Vade fue hallado inconsciente en la Ruta 78

Rojas Vade fue hallado inconsciente cerca de las 00:00 horas del jueves en el kilómetro 59 de la Ruta 78, en la caletera, a un costado de su vehículo.

La fiscal Patricia Suazo, de la Fiscalía ECOH, indicó que el exconvencional presentaba "lesiones en la cabeza y de bastante gravedad", y que "estaba amarrado en sus manos, atado y golpeado".

La persecutora comentó que, de acuerdo a la versión de su familia, la víctima había salido a comprar cigarros en una zona cercana al lugar en donde fue encontrado.

Al respecto, el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros, añadió que, conforme a las declaraciones de sus cercanos, a eso de las 22:00 horas, "él sale en este vehículo en dirección a su lugar de residencia en Pomaire".

"Sale con la finalidad de comprar en un negocio del lugar y (sus familiares) pierden el rastro, hasta que son comunicados por Carabineros del hallazgo de su hijo en este lugar", complementó el detective.