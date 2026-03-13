Se fracturó un tobillo al caerse en una calle en mal estado y ahora el municipio deberá pagarle más de $20 millones

13 mar. 2026 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

El 11° Juzgado Civil de Santiago condenó a la Municipalidad de Independencia a pagar una indemnización por un total de $20.168.007 por concepto de daño emergente y daño moral, a una transeúnte que sufrió la fractura de su tobillo izquierdo tras caer en un agujero sin señalización en un paseo peatonal de la comuna.

Independencia debe pagar millonaria indemnización

El juez Patricio Hernández Jara condenó al municipio demandado por la falta de servicio en la mantención de la vía peatonal.

El fallo plantea que la Municipalidad de Independencia "no rindió prueba alguna en orden a acreditar su alegación de que habría sido la propia negligencia o descuido de la actora la causante del daño sufrido".

"Si la demandante se hubiese desplazado por la calzada con el debido cuidado y diligencia, no hubiese sufrido el accidente", indica la resolución.

Asimismo, se señala que una testigo relató que la víctima "se retiró del domicilio de esta última aproximadamente a las 21:00 horas, por lo que resulta razonable sostener que la visibilidad de las condiciones de la calzada a esa hora de la noche resultaba disminuida. Además de eso, la testigo señaló que, si bien existe un poste de luz en el lugar, también hay un árbol que justamente impedía la identificación del agujero".

"Teniendo, especialmente, en consideración que lo mínimo que se hubiese esperado por parte de la Municipalidad es que, atendida la existencia de este riesgo en la calzada, se hubiesen tomado medidas para señalizarlo adecuadamente a fin de impedir que las personas pudiesen caer en él", se indica en el fallo.

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