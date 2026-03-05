Estado deberá pagar $30 millones a joven universitario detenido por error de Carabineros: lo confundieron con agresor

05 mar. 2026 - 21:12 hrs.

El Fisco de Chile deberá pagar una indemnización de $30.000.000 por daño moral a un joven estudiante que fue detenido por Carabineros debido a un alcance de nombre y apellidos con un hombre requerido por la Justicia. Así lo determinó el Primer Juzgado Civil de Antofagasta, en un fallo que acusó a los funcionarios policiales de un "grosero descuido" al no verificar correctamente la identidad del afectado.

El joven, que cursaba la carrera de gastronomía, fue detenido en las cercanías de su casa de estudios frente a sus propios compañeros, sin tener antecedentes policiales ni delictuales de ningún tipo. Fue trasladado a un recinto policial y permaneció privado de libertad durante tres días y fracción mientras esperaba su control de detención en un calabozo, informa el Poder Judicial.

Su único "delito" fue compartir nombre y apellidos con un sujeto que mantenía una orden de detención por lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, cometidas en la ciudad de Cañete, a más de 900 kilómetros de distancia.

El juez: "Grosero descuido" de los funcionarios

El magistrado Arturo Iribarren Pérez fue categórico en su fallo al establecer la falta de servicio de los agentes del Estado involucrados. Según la resolución, los Carabineros incurrieron en una negligencia grave al no hacer uso de los sistemas de identificación con los que cuentan como policías especializados, como el sistema cross match, que habría permitido determinar con certeza que se trataba de una persona distinta al agresor buscado.

El fallo señala además que los funcionarios tampoco recurrieron a otras herramientas básicas de verificación, como solicitar un certificado de nacimiento del hijo en común que la víctima del delito original mencionó tener con el agresor, lo que habría permitido identificar el número de cédula correcto.

Un buscador de internet bastó para evidenciar el error

Uno de los pasajes más llamativos del fallo es cuando el propio juez relata haber realizado una búsqueda simple en internet para ilustrar la magnitud del descuido policial. Con ese ejercicio, descubrió que el nombre del imputado corresponde a al menos 18 personas distintas en Chile con igual primer nombre y apellidos.

"Resulta difícil creer que personal policial con tanto descuido y sin desplegar acciones complementarias para averiguar de manera objetiva la identidad de un sujeto, al parecer al azar, individualizaran a cualquiera de ellos", señala la resolución, recalcando que con ese nivel de imprecisión cualquiera de esas 18 personas pudo haber sido detenida en lugar del verdadero sospechoso.

La condena

El tribunal acogió parcialmente la demanda presentada el 3 de junio de 2020 y ordenó al Fisco de Chile pagar al afectado la suma de $30.000.000 (treinta millones de pesos) por concepto de indemnización de perjuicios por daño moral, reconociendo así el perjuicio causado por un servicio policial que el fallo califica como "deficiente" y contrario a los deberes que impone el ordenamiento jurídico.