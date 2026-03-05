Tres detenidos y un delincuente herido en el cuello tras persecución: Tenían bolsas que serían lanzadas a la exPenitenciaría

05 mar. 2026 - 21:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre resultó baleado en el cuello luego de intentar escapar de un control policial en las afueras de la exPenitenciaría, en la comuna de Santiago. El hecho ocurrió cuando funcionarios de Carabineros intentaron fiscalizar un vehículo en el que se trasladaban tres personas.

¿Qué se sabe de la persecución?

De acuerdo a la información de Carabineros, los ocupantes del automóvil se opusieron al procedimiento policial e intentaron huir del lugar. En medio de la maniobra, el conductor trató de atropellar a uno de los funcionarios que participaba en la fiscalización.

Ante esa situación, el carabinero hizo uso de su arma de servicio en tres ocasiones mientras el vehículo iniciaba la fuga.

Persecución terminó con un detenido lesionado

Tras abandonar el lugar, el automóvil escapó en dirección al sur, lo que dio inicio a un seguimiento policial por varias cuadras.

El vehículo finalmente fue interceptado en la intersección de avenida Viel con Carlos Valdovinos, donde los funcionarios lograron fiscalizar nuevamente a los ocupantes.

En ese momento se constató que uno de los individuos, un ciudadano extranjero, presentaba una lesión en el cuello. Personal policial le prestó auxilio inmediato en el lugar antes de coordinar su traslado a la Posta Central.

Los hechos se registraron alrededor de las 19:10 horas, cuando personal del segundo turno de la 2ª Comisaría realizaba un patrullaje preventivo por el sector exterior del recinto penitenciario.

Hallazgo al interior del vehículo

Tras controlar la situación, Carabineros realizó un registro del automóvil en el que se movilizaban los tres sujetos.

Durante la revisión se encontraron varias bolsas tipo “pelotas”, las cuales presumiblemente serían lanzadas hacia el interior del recinto penitenciario.