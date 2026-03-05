Cinco gendarmes se encuentran imputados por fuga de dos reos desde ex Penitenciaría de Santiago

05 mar. 2026 - 09:40 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de la investigación por la fuga de dos peligrosos reos desde la ex Penitenciaría de Santiago el pasado miércoles 25 de febrero, la Fiscalía Metropolitana Occidente tomó declaración a cinco gendarmes, quienes se encuentran en calidad de imputados en la causa.

La revisión de videos de seguridad permitió a la fiscalía reconstruir la salida de los internos, quienes, disfrazados de gendarmes, caminan lentamente hasta llegar a la puerta principal, sin que fueran interceptados en ninguno de los controles. Salen y se alejan, con la misma calma.

Gendarmes fueron citados a declarar

De acuerdo a lo consignado por El Mercurio, entre el viernes y el fin de semana fueron citados a declarar, ante personal de la PDI y el Ministerio Público, algunos de los funcionarios que estuvieron en la ruta de escape de los reos.

¿Por qué a ninguno de ellos les llamó la atención este par de desconocidos entre sus compañeros? Y ¿por qué no se cumplió con el mínimo control entre las divisiones intracarcelarias?, son preguntas que surgen en la indagatoria.

El objetivo de la diligencia era que explicaran las acciones que realizaron en los distintos sectores de control, que se dividen con rejas. Sobre todo, aquella que segrega el Sector 7 del hospital en que, según investigadores, era imposible que no se percataran de alguna anomalía.

Quienes estuvieron presentes en el interrogatorio sostienen que la versión de los requeridos apuntó a que no los vieron: no observaron ninguna irregularidad y no se percataron de la fuga, habrían explicado ante los investigadores. El uso de vestimentas de Gendarmería habría complicado la identificación de los reos evadidos, habrían añadido.

Sin embargo, para la PDI y la fiscalía surgen dudas, porque esta es una cárcel con imputados de alta peligrosidad que exige una mínima fiscalización en los controles, comentan entre los allegados a la indagatoria.

¿Cuáles son las hipótesis que se manejan?

Según el citado medio, la versión de los gendarmes entregada el fin de semana no dejó tranquilos a fiscales ni detectives, quienes estimaron que los prófugos de la justicia debieron tener algún tipo de apoyo para escapar del centro penitenciario.

Por ello, se analiza la tesis de una eventual negligencia, que podría ser una de las figuras penales de menor intensidad, así como otras líneas de investigación, que apuntan a algún tipo de omisión, lo que aumenta la gravedad de las acciones, ya implica dejar de tomar medidas para facilitar algún ilícito.

También, entre las posibilidades, explican, está derechamente el dolo con apoyo a la fuga, sobre todo por el contexto en que se dan estas conductas eventualmente irregulares.

