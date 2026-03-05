Fatal accidente en Ruta 5 Norte: Un fallecido y 19 heridos deja choque entre bus y camión a la altura de Ovalle

05 mar. 2026 - 06:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un fallecido y 19 heridos dejó un accidente de tránsito entre un bus y un camión la madrugada de este jueves en la Ruta 5 Norte, a la altura de la región de Coquimbo.

El hecho ocurrió a eso de las 04:50 horas, a la altura del kilómetro 364 en dirección al norte, cerca del sector Quebrada Seca, en la ciudad de Ovalle.

Carabineros indicó que, por razones que se investigan, un bus de la empresa "Turisnorte" que transitaba con pasajeros, impactó por la parte trasera a un tractocamión que transitaba con normalidad por la primera pista.

La policía confirmó que, producto del accidente, falleció el conductor del bus. En cuanto a los 19 lesionados, se les trasladó a distintos recintos médicos en Ovalle.

Al momento existe corte total de la ruta por trabajo de personal de bomberos, ambulancia, y del equipo SIAT de Carabineros, que quedó a cargo de investigar el siniestro vial.

Noticia en desarrollo...