Impactante choque en Renca deja dos lesionados: Auto terminó incrustado en un cité y conductor se dio a la fuga

02 mar. 2026 - 04:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento accidente vehicular ocurrió en horas de la madrugada de este lunes en la comuna de Renca, Región Metropolitana, luego de que un automóvil particular impactara una vivienda que funcionaba como cité.

De acuerdo a información proporcionada por Carabineros, la colisión dejó dos personas con lesiones de carácter leve. Las víctimas fueron identificadas como el conductor del vehículo y una mujer que se encontraba al interior del cité.

El siniestro ocurrió en la intersección de Salvador Allende con Caupolicán, cuando por causas que están siendo investigadas, el conductor perdió el control del automóvil e impactó contra parte de la estructura externa del inmueble.

El teniente Matías Aliaga, oficial de ronda de la Prefectura Occidente, relató que el hecho ocurrió alrededor de las 01:30 horas. Entonces, ante la llegada de equipos de emergencia, "personal policial se percata de que el conductor no se encontraba en el lugar y tras diligencias este es encontrado en el Hospital Félix Bulnes".

El funcionario señaló que "por lo que indica personal médico (el conductor) mantiene hálito alcohólico". De igual forma, la segunda lesionada fue identificada como una mujer de nacionalidad haitiana que reside en el cité que fue impactado.

Finalmente, Carabineros explicó que las causas y dinámica del accidente aún son materia de investigación.