Padre de Fran Maira defiende a su hija tras ser detenida: "Arrojó alcoholemia y test de drogas negativos"

25 feb. 2026 - 11:15 hrs.

Alejandro Maira, padre de Fran Maira, se refirió nuevamente al accidente que protagonizó su hija anoche en la comuna de Lo Barnechea, tras colisionar con un motociclista mientras ella conducía un automóvil marca Mercedes-Benz.

La cantante y exchica reality se mantiene en calidad de detenida en un cuartel policial, mientras que el motorista de 23 años se encuentra internado en un centro asistencial en estado grave. Por su parte, la SIAT de Carabineros investiga la dinámica y responsabilidades en el accidente.

"Arrojó alcoholemia y test de drogas negativos"

El padre de Maira defendió a su hija y comentó que "está más tranquila. Arrojó alcoholemia y test de drogas negativos". De paso, aclaró que "la Fran pasó con luz verde, se revisaron las cámaras (...) el golpe del auto demuestra que la persona que colisionó a La Fran venía bastante rápido porque fue bastante fuerte".

Por ese motivo, explicó que "ahora hay que esperar porque estamos en un proceso normal donde se está investigando, pero lo más importante es ver la condición de salud de la persona que se llevó la peor parte (...) Entendemos que está fuera de riesgo vital, lo cual es tremendamente importante".

También, Alejandro señaló que ha salido mucha información falsa, como que él iba de copiloto, a pesar de que Fran iba sola en el auto. "Dijeron que la Fran no había prestado apoyo, lo cual es falso, y lo importante es que se determinó que pasó con luz verde", reiteró.

¿Fran Maira será formalizada?

Para poner en contexto el accidente, el padre detalló que su hija había estado todo el día grabando para un programa de televisión y que estaba regresando a su casa, que está a dos cuadras del lugar de accidente, en la intersección de Robles y Avenida La Dehesa.

Ahora bien, manifestó que la Fiscalía "está a la espera de que se emita un parte sobre la condición de salud de la persona y, dependiendo de eso, Fran deberá quedar en libertad o eventualmente ser formalizada. Es un procedimiento normal de cualquier accidente de tránsito".

"La Fran está tranquila, pero evidentemente conmocionada con la situación porque es primera vez que le pasa, sobre todo, estaba muy devastada por la situación de la persona que estuvo bastante complicada", cerró Maira.

