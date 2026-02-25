Sigue detenida: Lo que se sabe del grave accidente protagonizado por Fran Maira en Lo Barnechea

25 feb. 2026 - 06:57 hrs.

¿Qué pasó?

La cantante y exchica reality Fran Maira protagonizó un accidente de tránsito durante la noche del martes, en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, situación que la mantiene detenida en un cuartel de Carabineros.

Poco antes de las 22:00 horas, la personalidad de televisión —que se desplazaba en un automóvil junto a su padre— chocó con un motociclista en un semáforo, en la intersección de avenida La Dehesa con calle Robles.

Maira resultó ilesa. Sin embargo, el conductor del vehículo de dos ruedas, un joven de 23 años, no corrió la misma suerte y se encuentra internado en un centro asistencial en estado grave.

"La conductora del vehículo se encuentra detenida en espera de conocer su situación judicial"

Debido a su presunta responsabilidad en el siniestro, la cantante permanece detenida, mientras Carabineros de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) continúa realizando pericias para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, se desconoce si Maira será formalizada por la Fiscalía por algún delito. Al respecto, el mayor Roberto Bustos, jefe operativo nocturno de Carabineros, detalló que "la conductora del vehículo se encuentra detenida en espera de conocer su situación judicial".

Por su parte, Alejandro Maira, padre de la artista, explicó a los medios de comunicación que "es un accidente, pero no puedo responsabilizar a nadie, hay muchos testigos. Dicen que fue un problema de semáforo, pero mi hija pasó con luz verde, están las cámaras de seguridad que grabaron".

"Mi hija pasó con luz verde, por lo tanto hay que revisar, hacer una investigación, acá es un accidente, no es que haya habido la intención de atropellar a una persona", zanjó.