Sistema frontal se aproxima a la zona central: Dejará lluvias en varias regiones y no se descarta que afecte a Santiago

23 feb. 2026 - 13:26 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, adelantó en su pronóstico para Meganoticias Amanece que el mes de marzo podría comenzar con lluvias en la Región Metropolitana debido a un sistema frontal.

¿Marzo comenzará con lluvias en Santiago?

El comunicador estaba explicando sobre la ola de calor que se extenderá al menos hasta el miércoles en Santiago, cuando anunció que las temperaturas comenzarían a bajar de a poco, ya que "llega un sistema frontal hacia el fin de semana".

"El domingo podría llegar a la región del Biobío, domingo en la tarde, 1 de marzo (...) Con lluvias el domingo en Biobío", detalló Sepúlveda.

Tras esto, dijo que para el lunes 2 de marzo el "límite norte" del sistema frontal "estaría en la región de O'Higgins. Pero estamos ahí, al ladito, en una de esas llega a San Antonio".

"Iremos monitoréandolo, tenemos toda la semana para hablar de eso (el sistema frontal), pero al menos eso bajaría la temperatura en Santiago, pensando en el lunes 2 de marzo", cerró el periodista.

Así entonces, gracias la sistema frontal, marzo iniciaría con temperaturas más agradables en la capital; sin embargo, aún no se puede descartar que este avance más hacia el interior de la RM e incluso deje algunas precipitaciones.

