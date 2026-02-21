"Inestabilidad atmosférica": Meteorología emite alerta de tormentas eléctricas para zonas de tres regiones del país
¿Qué pasó?
La tarde de este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por "tormentas eléctricas" que afectarán a zonas de tres regiones del país.
De acuerdo a la DMC, una alerta se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".
Alerta de tormentas eléctricas
La alerta se origina en una "inestabilidad atmosférica" y estará vigente entre la tarde y la noche de este mismo sábado 21 de febrero.
Las zonas afectadas por las tormentas serán la Cordillera de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, además de la Precordillera, Precordillera Salar y Cordillera de Antofagasta.
Aviso por hasta cinco días con tormentas
Paralelamente, la DMC también actualizó un aviso por "probables tormentas eléctricas", las que por hasta cinco días afectarán a zonas desde Arica y Parinacota hasta la región de Atacama.
De acuerdo al organismo, un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".
Región de Arica y Parinacota
- Precordillera: Sábado 21.
- Cordillera: Sábado 21, domingo 22, miércoles 25 y jueves 26.
Región de Tarapacá
- Precordillera: Sábado 21.
- Cordillera: Sábado 21, domingo 22, miércoles 25 y jueves 26.
Región de Antofagasta
- Precordillera: Sábado 21, domingo 22, lunes 23, martes 24 y miércoles 25.
- Precordillera Salar: Sábado 21, domingo 22, lunes 23, martes 24 y miércoles 25.
- Cordillera: Sábado 21, domingo 22, lunes 23, martes 24 y miércoles 25.
Región de Atacama
- Precordillera: Lunes 23 y martes 24.
- Cordillera: Sábado 21, domingo 22, lunes 23, martes 24 y miércoles 25.
