Declaran Alerta Roja para Puente Alto por incendio forestal: Hay más de 40 mil clientes sin luz

21 feb. 2026 - 16:42 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró durante la tarde de este sábado Alerta Roja para la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana.

La medida fue adoptada debido a un incendio forestal que "se encuentra cercano a sectores poblados", detalló el organismo.

Paralelamente, un corte de luz está afectando a Puente Alto. Según información del sitio web de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), a las 16:30 horas el total de hogares sin suministro era de 40.274.

Noticia en desarrollo...