"O tienes un accidente conmigo o te bajas": Conductor de aplicación aceleró a casi 100 km/h para evitar robo de su vehículo

21 feb. 2026 - 13:06 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, un conductor de Uber de Quilpué, en la región de Valparaíso, evitó el robo de su vehículo realizando una arriesgada maniobra: Aprovechó un descuido para acelerar a casi 100 km/h y obligar a uno de los ladrones a saltar del auto en movimiento.

"O tienes un accidente conmigo o te bajas"

Gilbert Ortiz le relató al corresponsal de Meganoticias en la zona, Igor Ibarra, que los hechos ocurrieron a eso de las 06:50 horas, cuando dos personas se subieron tras solicitar un viaje al sector de Los Pinos. Sin embargo, rápidamente comenzaron las sospechas de un delito.

De acuerdo a la víctima, ambos comenzaron a chatear entre ellos, miraban constantemente la cámara al interior del vehículo y, al llegar al destino, le solicitaron avanzar unos metros más tras advertir que había personas en un paradero del transporte público.

"Cuando me acerco y estoy deteniendo el vehículo, se me avalanzan los dos muchachos con cuchillos (...) Me decían que me tenía que bajar del auto, me empezaron a amenazar con clavarme los cuchillos si yo no lo hacía", explicó el hombre.

Tras esto, el antisocial que estaba en el asiento de atrás y debía hacer bajar a Ortiz no pudo salir del auto, ya que la puerta estaba bloqueada. Esto provocó que el sujeto que estaba en el asiento del copiloto tuviera que bajar y abrir la puerta del conductor.

Fue allí cuando "el de atrás se descuida y yo decido acelerar el vehículo a fondo por la calle Grau, llegando a una velocidad de casi 100 km/h". El delincuente que quedó en el auto seguía amenazando a Ortiz, pero todo cambió cuando "ya íbamos llegando al final de la calle, donde hay una curva muy pronunciada".

"Por lo tanto, o nos estrellábamos o me daba vuelta al tratar de girar, y al tipo le dio miedo y pidió bajar del vehículo. Fue ahí donde le digo que se bajara por el lado derecho (...) y se bajó a unos 60 o 70 km/h", agregó el hombre.

Si bien Ortiz reconoció que su acción fue arriesgada incluso para su propia vida, expuso que en situaciones como esta, "la adrenalina se toma el control", añadiendo que al ver la oportunidad, su decisión fue que el delincuente entrara en pánico. "O tienes un accidente conmigo o te bajas del auto", cerró.

Revisa la impactante maniobra del conductor

Todo sobre Policial